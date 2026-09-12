Dopo sentenza condanna tenta di uccidere ex in aula

Incredibile episodio al tribunale di Udine. Un uomo, di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell’Esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza (condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa) e’ saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta in aula colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito, un pezzo di plastica ricavato da un righello.

Lo riportano i quotidiani del Gruppo Nem. Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testi di altro processo, sono riusciti a fermare l’uomo, che e’ stato arrestato in flagranza di reato. Il pm Giorgio Milillo nei suoi confronti procede per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. La donna e’ stata soccorsa dal personale della Sores e portata in pronto soccorso per ferite al collo e a una gamba. A intervenire e’ stata anche una dipendente del tribunale che ha allontanato la donna portandola nella camera di consiglio e sbarrando la porta.