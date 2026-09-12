Dimentica le chiavi e prende una scala per rientrare in casa, ma scivola e muore

Le chiavi dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con una scala, la caduta: è successo questo, secondo i primi riscontri dei carabinieri di Sora, in un’abitazione di Settefrati, dove una donna di 61 anni è stata trovata senza vita proprio davanti la sua abitazione. I soccorsi sono stati inutili. I militari propendono per questa ricostruzione, quindi quella legata ad un incidente domestico innescato da un mazzo di chiavi dimenticato in casa ed una porta lasciata chiusa alle proprie spalle.

Ma non vogliono tralasciare nulla. Per questo il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Cassino nelle prossime ore deciderà se far eseguire un esame esterno o disporre l’affidamento di un’autopsia.