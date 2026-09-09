Data literacy e intelligenza artificiale, l’analisi dei dati trasforma l’istruzione universitaria

(Adnkronos) – L’International Literacy Day promosso dall’UNESCO, ha fatto emergere con evidenza come la capacità di interpretare le informazioni, riconoscerne eventuali distorsioni e valutarne l’affidabilità rappresenti uno strumento di autonomia fondamentale sia per i singoli individui sia per le organizzazioni. Quando gli algoritmi diventano la prima fonte di consultazione, la conoscenza delle logiche di funzionamento e dei limiti della tecnologia consente di mantenere il controllo sui processi decisionali, evitando deleghe automatizzate in ambiti complessi. Nel settore dell’istruzione superiore, l’impiego strutturato delle piattaforme di analisi dati permette alle istituzioni di individuare i bisogni degli studenti e di sviluppare interventi mirati per ridurre il tasso di abbandono scolastico. Un caso significativo e rappresentato dalla University of Nevada, Las Vegas, dove l’Office of Decision Support ha integrato soluzioni informatiche fornite da SAS per organizzare e rendere accessibile il patrimonio informativo dell’ateneo. Attraverso cruscotti digitali dedicati e l’azione della Minority Serving Institution Task Force, l’università ha analizzato gli ostacoli che rallentavano i percorsi di studio dei gruppi sociali meno rappresentati. In seguito all’adozione di questi strumenti di monitoraggio, il tasso di laurea complessivo dell’ateneo è aumentato del venti per cento, mentre per gli studenti appartenenti a minoranze il tasso di conseguimento del titolo ha superato il cinquanta per cento, a fronte di una media dello Stato del Nevada attestata al 26,5 per cento secondo i rilevamenti di World Population Review. L’esperienza evidenzia come l’efficacia dei dati dipenda dalla capacità umana di contestualizzarli e integrarli in strategie educative ampie, dove l’automazione tecnologica affianca, senza sostituire, la competenza analitica e la responsabilità dei decisori.

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