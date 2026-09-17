Dal 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina agevolazioni e convenzioni

Il 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina guarda con favore i protagonisti che saranno chiamati a sfidarsi il prossimo 10 e 11 ottobre e gli organizzatori di Top Competition annunciano una serie di vantaggi pensati per agevolare la partecipazione delle scuderie e dei conduttori.

L’organizzazione messinese ha previsto importanti agevolazioni dedicate ai team che confermeranno la presenza alla gara. Alle scuderie sono riservate quote d’iscrizione omaggio in base al numero delle vetture iscritte, per chi arriva da oltre stretto è stata prevista un’ulteriore agevolazione con un contributo economico, oltre alle sempre valide tariffe dedicate alle gare Top Competition da Grimaldi Lines.

Attenzione e favore verso i partecipanti, nell’ottica di favorire la presenza di un parterre sempre più qualificato in una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più noti ed attesi del Campionato Nazionale Slalom. Particolare cura è stata riservata anche alla gestione del programma sportivo. Per agevolare i piloti e consentire una migliore organizzazione della giornata di gara, il briefing del Direttore di Gara si svolgerà domenica mattina alle ore 7.00 presso l’allineamento della SP 59 al km 0+200, nell’area centro servizi dell’ex Mattatoio Comunale di Torregrotta.

La scelta della location è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’intera Amministrazione Comunale di Torregrotta, guidata dal sindaco dott. Antonino Caselli, e alla collaborazione degli assessori comunali, con particolare riferimento all’assessore allo sport Raffaele Nastasi, a conferma della forte interazione in continuo sviluppo e crescita, attraverso l’efficacia promozionale sempre maggiore che la competizione ha rivelato negli anni.

Al centro dell’attenzione i servizi dedicati alle squadre. Il paddock sarà allestito in viale Europa, area che consente una comoda sistemazione dei mezzi di assistenza e una gestione funzionale degli spazi per team e piloti.

Particolarmente suggestivo sarà ancora una volta il parco chiuso di Roccavaldina, una delle caratteristiche più apprezzate dell’evento per la sua posizione panoramica, con affascinante vista sulle Isole Eolie. Proprio nell’area del parco chiuso sarà predisposto uno spazio ristoro curato direttamente da Top Competition, dedicato ai piloti che potranno usufruirne durante la pausa tra una manche e l’altra.

Proseguono inoltre le attività preparatorie sul percorso di gara. A breve inizieranno ulteriori interventi di pulitura e sfalcio delle aree interessate dal tracciato, oltre alla sistemazione di alcuni tratti di asfalto, completando il programma di interventi previsto nell’ambito della collaborazione con la Città Metropolitana di Messina, da sempre a fianco dell’ iconico Slalom Torregrotta – Roccavaldina. Il 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina si conferma quindi non soltanto una sfida sportiva di alto livello, ma anche un evento organizzato con particolare attenzione ad ogni particolare per esaltare l’importanza di chi sceglie di essere protagonista sulle strade messinesi.