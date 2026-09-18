Cybersicurezza, si chiude il primo Ciso Meetup di AssoCiso: coordinamento nell’interesse nazionale

(Adnkronos) – Si è chiusa a Roma la prima edizione del CISO Meetup, il convegno di AssoCISO, l’Associazione Italiana Chief Information Security Officer, che rappresenta l’ecosistema dei responsabili della sicurezza cibernetica delle organizzazioni pubbliche, private e partecipate del Paese e il punto di contatto per le istituzioni nazionali anche sul fronte della guerra ibrida e nel contrasto delle minacce cibernetiche. Un ruolo che esce rinforzato e arricchito da questa prima giornata di confronto. Per dare continuità a un dialogo stabile tra chi difende ogni giorno le infrastrutture digitali del Paese e chi definisce le politiche nazionali di sicurezza. Tanti gli interventi sia istituzionali che militari, tra gli altri, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, il Presidente del Copasir Lorenzo Guerini, i Presidenti delle Commissioni parlamentari Maurizio Gasparri, Federico Mollicone e Salvatore Deidda. Presenti anche vertici militari ed operativi dei Comparti cyber, tra cui: il Generale Stefano Francesconi, Capo Ufficio Generale per il Coordinamento e Supporto Operativo del Centro Cyber del Comando Interforze Cyber Intell-Ris, il Capitano di Vascello Mario Gaudino, Capo Reparto C4S, Marina Militare, il Generale Paolo Aceto, Capo del III Reparto, Comando Generale Arma dei Carabinieri, il Generale Giovanni Arseni, Vice Capo del VI Reparto C5I, Stato Maggiore Esercito, il Direttore della Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica Ivano Gabrielli, il Generale Alessio Nardi, Consigliere del Ministro Tajani per le politiche di sicurezza, Antonio Ardituro, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Liviana Lotti, Vice Capo del Servizio Programmi Industriali, Tecnologici e di Ricerca, dell’Agenzia per laCybersicurezza Nazionale.

A chiusura dei lavori, il Presidente di AssoCISO, Fabio Ugoste ha sottolineato: “la cybersicurezza non può più essere affrontata all’interno di confini separati, perché le minacce che abbiamo davanti attraversano organizzazioni, settori e infrastrutture e incidono direttamente sulla sicurezza del Paese. Questo primo CISO Meetup nasce proprio dalla necessità di mettere a sistema competenze ed esperienze diverse e di costruire un dialogo stabile tra CISO, istituzioni e Difesa. Oggi abbiamo compiuto un primo passo importante. L’obiettivo di AssoCISO è dare continuità a questo confronto, perché di fronte a scenari sempre più complessi la capacità di cooperare, condividere informazioni e sviluppare una visione comune è parte integrante della resilienza nazionale”. Attraverso tematiche come l’intelligence e coordinamento cyber dello Stato, i nuovi confini della difesa digitale, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale su attacchi e difesa cibernetica, la crittografia post-quantistica, la responsabilità personale del CISO, anche alla luce di disegni di legge in calendario, il talento e gli investimenti nel settore, è stato possibile avviare un percorso di dialogo tra le varie realtà interconnesse al dominio cyber, nella “Era dell’incertezza” come è stata descritta l’epoca attuale nel magistrale intervento tenuto da Marco Minniti, Presidente della Fondazione MedOr. Filo comune il superamento dei confini fisici della sicurezza, con la coscienza che la resilienza del Paese dipende sempre più dalla cooperazione, prima ancora che dalla singola tecnologia. Con questa prima edizione AssoCISO si conferma come un interlocutore fondamentale per le istituzioni nazionali ed europee sui temi della cybersicurezza e della minaccia ibrida, per la cooperazione tra CISO, Difesa e istituzioni.

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