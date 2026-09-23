Cuore e reni, una sola sfida, a Palermo le Giornate Siciliane di nefrocardiologia

(Adnkronos) – Cuore e reni non si ammalano sempre separatamente e curarli come due mondi distinti può non bastare. È soprattutto nei pazienti fragili e con più patologie che diventa necessario mettere insieme nefrologia, cardiologia e metabolismo in un unico percorso di cura. Da questa sfida parte la terza edizione delle Giornate siciliane di nefrocardiologia, in programma il 25 e 26 settembre all’Hotel Casena dei Colli di Palermo. Il congresso, presieduto da Giuseppe Mulè, dipartimento Promise – Promozione della salute materno-infantile specialistica di eccellenza, Università degli Studi di Palermo, Cattedra Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università di Palermo, sarà dedicato alle più recenti acquisizioni scientifiche nella gestione del paziente cardiorenale e cardionefrometabolico e a strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più personalizzate. Un approccio che a Palermo ha già trovato applicazione nell’ambulatorio di Nefrocardiologia del policlinico universitario Paolo Giaccone, ideato e curato da Caterina Carollo, dipartimento Promise e Salvatore Evola, responsabile dell' unità operativa di Emodinamica Policlinico Paolo Giaccone dove nefrologia e cardiologia si integrano nella valutazione e nella definizione del percorso terapeutico. Un modello di presa in carico multidisciplinare diventato anche oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale sul 'Journal of Clinical Medicine'. Il programma attraverserà l’intero continuum cardiorenale, dai fattori di rischio alle nuove terapie. Si parlerà di scompenso cardiaco, ipertensione, anemia e alterazioni metaboliche, dei nuovi farmaci per le patologie renali e cardiovascolari, ma anche di diagnostica avanzata, procedure interventistiche e cardiochirurgia nel paziente nefropatico. Ci sarà spazio anche alle malattie rare, con focus su amiloidosi e malattia di Fabry. A chiudere le due giornate sarà una tavola rotonda sulla nefrocardiologia in Italia tra ospedale e territorio, dedicata ai percorsi e alle sinergie per una presa in carico integrata del paziente. L'appuntamento venerdì 25 settembre dalle 8.30, con apertura del congresso alle 9.30. L’evento è accreditato Ecm e prevede il riconoscimento di 15 crediti formativi.

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