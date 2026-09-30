Coppa Italia di Promozione. Vincono e passano il turno Serradifalco e Real Gela; al “Peppe Tricoli” passa la Barrese

Serradifalco e Real Gela con il vento in poppa nei 32esimi di finale della Coppa Italia di Promozione. E’ stato questo il responso del ritorno del primo turno di Coppa nel contesto di una competizione nella quale l’unica squadra del Nisseno ad essere eliminata è stata la Sommatinese che ha perso 0-1 in casa contro la Barrese (gol di Giacobbe all’85’ su assist di Alessandro).

Nel dettaglio di giornata, il Serradifalco Calcio ha superato con un netto 4-0 il Sant’Anna Enna. I falchetti, in grande condizione, sono passati dapprima con la rete di Pulci, dopo di che hanno raddoppiato con Castrillo; infine, a completare il poker vincente della squadra del presidente Tonino Cavaleri ci ha pensato Vittorio Caronia con due gol bellissimi. In particolare il secondo, direttamente su calcio d’angolo, è stata un’autentica prodezza da parte del regista serradifalchese che ha confermato di avere piedi di categoria superiore.

La squadra di Gianfilippo Di Matteo (nella foto), che all’andata a Calascibetta aveva pareggiato 1- 1 ha dunque superato il turno di Coppa Italia senza particolari patemi confermandosi tra le squadre più in forma in assoluto. Una squadra che gioca un calcio efficace e al tempo stesso accorto in fase difensiva; insomma, un gruppo davvero notevole che sta facendo molto bene.

Il Real Gela (nella foto) ha invece ribaltato letteralmente il Qal’At. E dire che i calatini partivano da un doppio vantaggio 2-0 maturato nel match di andata. Al Vincenzo Presti, tuttavia, gli ospiti non hanno avuto scampo. Il Real Gela ha giocato una gara maestosa nel corso della quale ha travolto con un netto 7-1 finale la compagine ospite. Dopo il vantaggio firmato da Di Pasquale, è salito in cattedra il bomber Caci che ha firmato una tripletta; la settina vincente è stata calata grazie ai gol di Migliorisi, Riggio e Ferrigno. Per la squadra di Angelo Gaccione una gran bella impresa che la rilancia anche in chiave campionato.

Infine, sconfitta casalinga maturata nel finale per la Sommatinese che ha perso 0-1 contro la Barrese. Gara generosa da parte dei padroni di casa al “Peppe Tricoli, con i granata che si sono battuti con coraggio e abnegazione. Gli ospiti, tuttavia, proprio nel finale, hanno segnato la rete dello 0-1 che, sommata alla vittoria che la Barrese aveva conquistato all’andata per 2-1, ha permesso alla squadra rossoblu ennese di superare il turno di Coppa Italia di Promozione.