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Cnel, Brunetta dà mandato ai legali contro Conte per “notizia falsa” su aumento ‘stipendio’

AdnKronos

Cnel, Brunetta dà mandato ai legali contro Conte per “notizia falsa” su aumento ‘stipendio’

Gio, 17/09/2026 - 22:33

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(Adnkronos) – "Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha conferito ai propri legali mandato a promuovere ogni azione utile a tutela della propria onorabilità e reputazione, nei confronti di Giuseppe Conte". Ne dà notizia il Cnel.  "Le affermazioni rilanciate dal presidente del Movimento 5 Stelle – prosegue la nota – sono prive di qualsiasi fondamento. L’indennità corrisposta agli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, al pari di tutti gli altri organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, è sancita da una norma di legge e determinata in conformità all’apposito regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica. Non vi è stato inoltre alcun aumento di quello che Giuseppe Conte definisce erroneamente 'stipendio del presidente del Cnel. Si tratta della reiterazione di una notizia falsa e diffamatoria, di cui Conte dovrà rispondere nelle sedi competenti", conclude la nota. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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