Cina, capacità fotovoltaica supera per la prima volta quella a carbone

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità installata del fotovoltaico (PV) in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, rendendo questa risorsa la principale fonte energetica del Paese in termini di capacità installata, ha reso noto ieri l’Amministrazione nazionale dell’energia.

Alla fine di luglio, tale capacità nel Paese aveva raggiunto gli 1,286 miliardi di chilowatt, superando di poco gli 1,285 miliardi delle centrali a carbone, secondo l’amministrazione.

“Questo risultato rappresenta un traguardo nella transizione energetica verde e a basse emissioni di carbonio della Cina”, ha dichiarato Liu Zhiqiang, esperto del China Electricity Council, aggiungendo che il nuovo sistema elettrico del Paese, imperniato sulle nuove energie, sta prendendo forma a un ritmo accelerato.

Alla fine di luglio, il fotovoltaico rappresentava oltre il 30% della capacità totale installata di generazione di energia elettrica della Cina. Considerando la capacità aggiunta di recente, la quota è salita a oltre il 40% nei primi sette mesi dell’anno, a conferma della rapida espansione del settore fotovoltaico.

La Cina ha costruito una filiera completa dell’industria fotovoltaica, che comprende ricerca e sviluppo, progettazione e produzione integrata. I progressi tecnologici, tra cui le ripetute innovazioni nell’efficienza di conversione fotovoltaica, hanno favorito il continuo ammodernamento del settore e la rapida riduzione dei costi.

Il rapido sviluppo del fotovoltaico e di altre forme di nuove energie in Cina sta inoltre fornendo un contributo positivo a livello globale.

Con il sistema di energie rinnovabili più grande e in più rapida crescita al mondo, il Paese fornisce oltre l’80% dei moduli fotovoltaici e il 70% delle apparecchiature per l’energia eolica a livello mondiale, sostenendo la transizione verde di numerosi Paesi.

In particolare, in un contesto di incertezza nelle forniture globali di energia e materie prime fondamentali, la crescente capacità della Cina nel settore delle nuove energie ha consentito al Paese di soddisfare la domanda energetica interna, contribuendo al contempo alla stabilità dei mercati energetici e delle catene di approvvigionamento globali, hanno affermato gli esperti.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-