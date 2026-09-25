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Centrato il 5+1 al Superenalotto a Palermo, vinti 417.320,75 euro

Redazione

Centrato il 5+1 al Superenalotto a Palermo, vinti 417.320,75 euro

Ven, 25/09/2026 - 23:01

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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato realizzato un “5+1” al Superenalotto da 417.320,75 euro a Palermo. Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di oggi: 10-18-26-33-39-45. Numero Jolly: 89. Numero Superstar: 48. Nessun “6”. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 32.600.000,00 euro.

Il “5+1” da 417.320,75 è stato realizzato a Palermo “presso il punto vendita Tabacchi, situato in via dei Nebrodi 50/52, tramite schedina 2 pannelli”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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