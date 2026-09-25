Caso Garlasco, Tg1: i pm sentono il generale Garofano e gli ex del Ris

(Adnkronos) – Secondo quanto riporta il Tg1, fra gli ultimi atti istruttori a sorpresa, la procura di Pavia ha sentito Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal Tg1, Garofano è stato ascoltato come persona informata sui fatti per circa 90 minuti e in precedenza sono stati ascoltati anche altri ufficiali di allora del Ris che collaborarono alle indagini. Massimo riserbo sul contenuto di questo interrogatorio che arriva in un momento cruciale delle indagini alla vigilia della chiusura delle indagini. La scadenza fissata è quella del 28 settembre. Mancano appena tre giorni alla consegna degli atti. Non si escludono approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007 al centro dei nuovi accertamenti della procura di Pavia. Secondo chi indaga Sempio avrebbe ucciso a sorella dell'amico d'infanzia Marco, colpendola più volte "con un oggetto contundente", "almeno 12" le ferite sul cranio e al volto, per "motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Per gli inquirenti, Sempio avrebbe visto video intimi di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come il solo autore del delitto, custoditi in una pendrive. Al centro dell'accusa della procura anche l'orma della mano destra, la cosiddetta 'impronta 33' sulla parete delle scale, dove fu ritrovata senza vita la ventiseienne e il suo Dna sulle unghie della vittima durante la lite.

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