Caltanissetta torna negli anni ’80: venerdì in piazza della Repubblica arriva “REWIND”

CALTANISSETTA – Un viaggio indietro nel tempo sulle note delle canzoni che hanno segnato intere generazioni. Venerdì 4 settembre, alle ore 21, piazza della Repubblica a Caltanissetta farà da cornice a “REWIND – Viaggio musicale nei mitici anni ’80 e oltre…”, spettacolo a ingresso gratuito inserito nella rassegna “Settembre è Nisseno”, promossa dal Comune di Caltanissetta.

Una serata all’insegna della musica e dei ricordi, con una formula che alternerà l’energia del concerto dal vivo alle atmosfere del dj set. Protagonisti saranno la JUST FUN 80, che riporterà sul palco alcuni dei più grandi successi degli anni Ottanta, e DJ Rozbert, al quale sarà affidato un viaggio nella migliore musica disco degli anni ’70, ’80 e ’90.

Nata nel 2020, la JUST FUN 80 è una cover band creata con l’obiettivo di far rivivere le emozioni di un decennio che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e nella cultura pop. Uno spettacolo costruito sulla vivacità e sulla spensieratezza, nel quale le canzoni diventano anche il filo conduttore dei ricordi.

Il repertorio attraversa la musica italiana e internazionale: dai successi pop e rock di Nada, Rettore e Ricchi e Poveri alle hit di star mondiali come Madonna, Michael Jackson e Tina Turner. Non mancheranno le colonne sonore dei film cult, le sigle dei cartoni animati e delle trasmissioni televisive e tutti quei brani capaci, già dalle prime note, di riportare il pubblico nelle atmosfere più caratteristiche degli anni Ottanta.



La JUST FUN 80 è composta da sei musicisti di provenienza nissena e sancataldese, uniti non soltanto dalla passione artistica ma anche da rapporti di amicizia consolidati nel tempo. Per loro la musica rappresenta allo stesso tempo una necessaria evasione dalla quotidianità e un irrinunciabile viaggio dentro se stessi.

Sul palco saliranno Carmela Amico, voce e chitarra; Ilaria Testaquatra, voce; Italo Sanguedolce, tastiere e voce; Giangiacomo Martorana, chitarra; Giuseppe Bonifacio, basso; e Giuseppe Alaimo, batteria.

A completare la serata sarà DJ Rozbert, che allargherà ulteriormente il viaggio musicale attraverso tre decenni, riportando in piazza i ritmi e le sonorità che hanno fatto la storia delle piste da ballo.

L’organizzazione dell’evento e il service audio e luci sono affidati ad “Art&spettacoli” di Michele Territo.



L’appuntamento è dunque per venerdì 4 settembre, alle ore 21, in piazza della Repubblica: una serata gratuita pensata per chi quegli anni li ha vissuti e vuole ritrovarne emozioni e ricordi, ma anche per le nuove generazioni che continuano a scoprire e amare canzoni capaci di attraversare il tempo.

Se vuoi, posso anche rendere il titolo più accattivante e “da giornale”, puntando maggiormente sulla JUST FUN 80 e sul ritorno delle atmosfere anni Ottanta.