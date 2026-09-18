Caltanissetta si illumina di verde per la SLA, la speranza ha anche il volto di Davide La Paglia

CALTANISSETTA – Una luce verde nel cuore della città per ricordare che la speranza non deve spegnersi. Questa sera Palazzo del Carmine, sede del Comune di Caltanissetta, si è illuminato di verde in occasione della XIX Giornata Nazionale SLA, celebrata oggi, 18 settembre.

Un gesto simbolico, ma dal significato profondo, che ha concluso una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, alla vicinanza alle persone che convivono con la malattia e alle loro famiglie e alla necessità di continuare a sostenere la ricerca e l’assistenza.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito della campagna di AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha trovato il sostegno dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta e un forte contributo della V e della VI Commissione consiliare, che hanno accompagnato l’attività di sensibilizzazione.



La giornata nissena ha preso il via nel pomeriggio con una passeggiata tra le vie del centro storico, un cammino di consapevolezza e solidarietà. Davanti a Palazzo del Carmine è stato inoltre allestito un gazebo per sostenere la ricerca e l’assistenza attraverso l’iniziativa nazionale di AISLA. Alle 19.45, poi, il momento più simbolico: l’accensione in verde del Palazzo municipale.

E a Caltanissetta la lotta alla SLA ha anche un volto che la città conosce e non ha mai dimenticato: quello di Davide La Paglia, indimenticato ex capitano della Nissa e autentico simbolo sportivo nisseno.



La stessa forza e lo stesso carattere che Davide ha mostrato sui campi di calcio continuano ad accompagnarlo nella battaglia più difficile. Una lotta che non affronta da solo. Al suo fianco c’è la moglie Daniela, instancabile, insieme alle loro figlie e a una famiglia che negli anni non ha mai smesso di impegnarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica, far conoscere la SLA e sostenere l’importanza della ricerca.

A rendere ancora più coinvolgente il pomeriggio è stato il flash mob della scuola di danza Scarpette Rosse, che attraverso la danza ha voluto lanciare il proprio messaggio di vicinanza e sensibilizzazione. Un momento particolarmente partecipato, inserito in una giornata che ha visto il centro storico animarsi grazie alla presenza di cittadini, famiglie, associazioni e diverse società sportive, unite nel segno della solidarietà e del sostegno alla lotta contro la SLA.



La loro testimonianza ha contribuito a trasformare una vicenda personale in un messaggio rivolto all’intera comunità: non abbassare l’attenzione sulla SLA, stare accanto alle persone che ne sono colpite e alle loro famiglie e continuare a investire nella ricerca scientifica.



Quella luce verde accesa questa sera su Palazzo del Carmine, dunque, va ben oltre l’illuminazione di un edificio. È il segno di una città che vuole esserci e che si stringe idealmente attorno a chi ogni giorno combatte contro la SLA.

“Una luce che unisce. Una speranza che non si spegne”, recita il messaggio della giornata. E a Caltanissetta quella speranza porta con sé anche la forza, la storia e il sorriso di Davide La Paglia.