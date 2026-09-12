Calcio. Presentata la prima squadra dell’Easy Sport: parteciperà al campionato femminile di Promozione

CALTANISSETTA. Nella Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, è stata presentata ufficialmente la Prima Squadra Femminile, che nella stagione 2026/2027 parteciperà al Campionato di Promozione. “Non abbiamo voluto presentare soltanto una squadra, ma un progetto che prova a mettere insieme sport – ha sottolineato il presidente Alessandro Cereda – educazione, territorio e responsabilità sociale. Un percorso racchiuso nelle parole che accompagneranno le nostre ragazze durante tutta la stagione:

Tanti gli interventi e le testimonianze della mattinata. Il Sindaco Walter Tesauro ha richiamato l’importanza della famiglia nell’educazione contro ogni forma di violenza; l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni ha parlato del valore dello sport per la nostra città; la Viceprefetto dott.ssa Zarbo ha sottolineato la necessità del lavoro di rete; Patrizia Saporito, delegata dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha evidenziato il forte legame educativo tra scuola e sport.

La dott.ssa Marika Misco, supervisore del progetto CUAV, ha presentato il lavoro del Centro per uomini autori di violenza, mentre il Presidente della LND Sicilia Sandro Morgana ha ricordato l’esperienza di “Ragazze con i Tacchetti” e il valore sempre più importante del calcio femminile. Presenti anche Natale Ferrante, responsabile regionale del Calcio Femminile, Giorgio Vitale, delegato LND Caltanissetta, Giuseppe Anzaldi, delegato CONI, e Nicolò Piave per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, alla quale va il nostro ringraziamento per il sostegno dato al progetto “Ragazze con i Tacchetti” realizzato insieme a Easy Sport.

Il Presidente Alessandro Cereda, che ha presentato il progetto e moderato l’incontro, ha voluto ringraziare tutto lo staff: il direttore tecnico Filippo Costa, mister Maurizio Salvaggio, le mister Ofelia e Linda Buggea e la coordinatrice Simona Cosentino. La mattinata si è conclusa con il momento più emozionante: Linda Buggea ha letto una lettera dedicata a Valentina Riggi, giovane calciatrice nissena prematuramente scomparsa. Natale Ferrante ha poi consegnato una maglia Easy Sport con il nome di Valentina.