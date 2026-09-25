Bimbo 6 anni con coltello in zaino, allarme a scuola

Un coltello con una lama lunga 13 centimetri e’ stato trovato nello zaino di un alunno di 6 anni, iscritto alla seconda classe di una scuola elementare di un istituto comprensivo del Nord Salento, a Trepuzzi (Le). La scoperta e’ avvenuta nella mattinata di ieri, durante le attivita’ didattiche, quando un insegnante si e’ accorto della presenza dell’arma e ha immediatamente informato la dirigenza scolastica.

La scuola, a tutela del minore e degli altri alunni, ha attivato le procedure previste per situazioni di questo tipo e ha convocato con urgenza i genitori del bambino per un colloquio, con l’obiettivo di ricostruire le circostanze che hanno portato il coltello all’interno dell’istituto. Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali del Comune, chiamati ad approfondire la situazione familiare del minore e a valutare eventuali interventi a sua tutela.

Informati dell’accaduto anche i carabinieri della locale stazione, che stanno effettuando gli accertamenti di competenza. L’istituto e il Comune hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, anche in considerazione della giovane eta’ del bambino.