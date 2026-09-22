Bergamo, aggredisce l’ex compagna con le forbici: arrestato per tentato omicidio

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Ha aggredito in casa la ex compagna con un paio di forbici, davanti al figlio di quattro anni. Per questo un 31enne marocchino è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della stazione di Urgnano, in provincia di Bergamo. La violenta aggressione è avvenuta la notte del 20 settembre. I militari sono arrivati intorno all'una di notte, quando i sanitari del 118 erano già sul posto e tentavano di salvare la donna, una 35enne italiana, trovata riversa all'ingresso di casa, con gravi e profonde ferite da taglio a collo, torace e braccia. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni – fa sapere il comando provinciale dei carabinieri in una nota – si sono poi aggravate. La donna, in pericolo di vita, è stata ricoverata in terapia intensiva. Dai primi rilievi effettuati sulla scena del crimine e dalle testimonianze raccolte sul posto, è emerso che la 35enne era stata aggredita dall'ex compagno con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici in acciaio. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio minore della coppia, di quattro anni. Il bambino è stato tratto salvato da un condomino che lo ha portato al sicuro nel suo appartamento, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, e poi affidato ai nonni materni.

Il 31enne, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio e colpito da avviso orale, dopo la violenza si è allontanato a piedi, ma è stato rintracciato e bloccato dai militari a breve distanza, mentre era seduto davanti a un santuario, con le mani ancora sporche del sangue della ex. Non ha opposto resistenza e ha ammesso le proprie responsabilità. Già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore, alle 2 e mezza, alla luce della gravità delle lesioni subite dalla donna, il 31enne è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio. Su disposizione del pm della Procura di Bergamo, è stato trasferito in carcere. Ieri, al termine dell’udienza di convalida, il gip ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

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