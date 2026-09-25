Alla Santa Barbara Sommatino arriva l’olandese Lara Hendricks, stella del volley internazionale

Gran colpo di mercato, a livello internazionale, per la Santa Barbara Sommatino che ha ingaggiato Lara Hendricks. Con la sua maglia numero 4, Lara porta a Sommatino un curriculum da sogno: Scudetto in Serie A nei Paesi Bassi, presenze in Coppa CEV e un percorso con le Nazionali giovanili olandesi. Un “tulipano” fantastico pronto a brillare e a fare la differenza nel nostro prossimo campionato di Serie C.

Un capolavoro reso possibile grazie al Ds della società sommatinese. Lara si è già fatta voler bene da tutti, dentro e fuori dal campo, dimostrando la personalità di una vera leader. La scommessa di questa stagione? Vederla imparare il siciliano prima di ogni altra lingua. Adesso la palla passa a alla tifoseria: il suo sostegno, assieme a quello delle realtà commerciali del territorio, può diventare trainante per portare in alto il nome e l’immagine di Sommatino nello sport in generale e nella pallavolo in particolare.