14enne ferito a coltellate a scuola, aggredito da coetaneo in fuga: è accaduto nei bagni di un liceo, il ragazzino non è grave

Ancora armi e violenza nelle scuole italiane. Questa volta il teatro dell’aggressione è il Liceo Ariosto di Ferrara durante quella che era sembrata una normale mattinata di scuola. Intorno alle 10.15 uno studente della classe seconda che era andato nei bagni dell’istituto è stato prima spintonato e poi aggredito da un coetaneo sconosciuto con un coltello da sub della lunghezza di quindici centimetri. Solo i riflessi del giovane hanno evitato conseguenze fatali con il fendente che, deviato, ha finito per colpirgli mani e braccia causandogli solo ferite superficiali.

Durante la colluttazione l’aggressore è stato anche disarmato e, una volta vistosi alle strette, ha deciso di darsi alla fuga liberandosi anche della lama. Nel giro di pochi minuti i soccorsi sono giunti al liceo accertando le tutto sommato buone condizioni del giovane aggredito. Subito dopo anche i carabinieri hanno immediatamente fatto rientrare tutti gli studenti nelle proprie classi per motivi di sicurezza. I militari si sono anche avvalsi della testimonianza di un terzo giovane, testimone oculare dell’aggressione, il quale però non è stato in grado di identificare l’accoltellatore tra tutti gli studenti presenti in quel momento nelle aule. Il giovane ferito è riuscito a fornire elementi utili agli inquirenti che ora dovranno esaminare la videosorveglianza presente nelle vie limitrofe e soprattutto le impronte digitali lasciate sul coltello.

Al momento l’autore del gesto non è stato rintracciato e sembra perdere consistenza l’ipotesi che lo vedrebbe come un altro studente dello stesso Liceo Ariosto. Essendo al momento ignota la sua identità, lo è anche il movente che lo ha portato a questa brutale aggressione. Tutte le piste investigative restano aperte: dal gesto folle allo scambio di persona fino ad un accoltellamento ispirato da gruppi online. Quella stessa rete che nei giorni scorsi era finita sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti in seguito agli altri accoltellamenti perpetrati da giovanissimi nei confronti dei propri professori a Roma e Lamezia Terme. Nel frattempo lo shock è stato grande anche per i tantissimi genitori ferraresi, i cui figli frequentano ogni giorno il liceo nel quale mai si era verificata un’aggressione anche solo paragonabile a quanto accaduto stamattina. La scuola dal canto suo non ha rilasciato dichiarazioni ma, con un provvedimento del dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, ha introdotto procedure più stringenti per quanto riguarda i luoghi d’ingresso all’istituto da parte degli studenti, potenziando anche la vigilanza dei collaboratori scolastici