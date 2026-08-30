Us Open, Medvedev e l’assenza di Sinner: “Così aumentano le chance…”

(Adnkronos) – L'assenza di Jannik Sinner si fa sentire. Oggi, domenica 30 agosto, iniziano ufficialmente gli Us Open 2026 con il primo turno dell'ultimo Slam dell'anno, che lo scorso anno ha visto il trionfo di Carlos Alcaraz proprio contro il tennista azzurro nella finale di New York. Sinner però, quest'anno, è stato costretto a rinunciare al cemento americano a causa di un infortunio al ginocchio, che già aveva portato al forfait di Cincinnati, mentre Alcaraz tornerà in campo a New York dopo quattro mesi di assenza per il problema al polso rimediato a Barcellona. La presenza dello spagnolo però non sembra spaventare gli altri tennisti del circuito. Intervenuto in conferenza stampa, il russo Daniil Medvedev ha detto che "l'assenza di Sinner offre un'opportunità a tutti gli altri giocatori" di vincere il torneo, 'snobbando' di fatto il ritorno dell'ex numero 1 ma concentrandosi sull'assenza dell'attuale dominatore della classifica Atp.

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