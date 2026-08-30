Tragico scontro fra tre moto: morti due centauri di 18 e 21 anni, ferito il terzo

Saranno gli inquirenti, attraverso i rilievi effettuati sul luogo del tragico incidente, a stabilire la dinamica del terribile quanto incredibile incidente che ha coinvolto ben 3 moto. E’ successo a Giaglione, in provincia di Torino. Qui sono morti due giovani di 18 e 21 anni, mentre un terzo centauro è rimasto ferito se pur in maniera non grave.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 25. Le tre moto si sono scontrate con conseguenze a dir poco devastanti. Due dei tre centauri sono infatti morti, mentre il terzo è stato trasportato all’ospedale di Susa dal personale del 118 intervenuto sul posto assieme ai Carabinieri.