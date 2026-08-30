Scomparso ieri, 43enne trovato morto nell’Agrigentino

E’ stato trovato morto Damiano Petitto, 43 anni, scomparso ieri pomeriggio a Canicatti’, nell’Agrigentino. Il corpo e’ stato individuato oggi in contrada Calici dai poliziotti del commissariato insieme ad alcuni familiari, a circa un chilometro dall’auto dell’uomo. L’allarme era stato dato dalla moglie e dai familiari dopo che avevano perso ogni contatto con il 43enne. Le ricerche erano iniziate subito dopo la segnalazione della scomparsa. Restano da chiarire le cause e le circostanze della morte