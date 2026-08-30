Varese, 40enne ucciso a colpi di arma da fuoco: corpo trovato in parcheggio

(Adnkronos) – Un 40enne è stato ucciso a Castellanza, in provincia di Varese. Il corpo, sul quale ci sarebbero segni di colpi da arma da fuoco, è stato trovato ieri a tarda sera in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e del nucleo investigativo del comando provinciale di Varese che hanno avviato le indagini.

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