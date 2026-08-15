Un ateneo italiano tra i 350 migliori al mondo

L’Università di Firenze si conferma tra i 350 migliori atenei del mondo nell’edizione 2026 dell’Academic Ranking of World Universities, noto come classifica di Shanghai. L’ateneo fiorentino rientra nella fascia del 16% delle università di eccellenza a livello globale.

La graduatoria è stata curata dalla Shanghai Ranking Consultancy, che quest’anno ha esaminato oltre 2.500 università internazionali. Sono 1.000 gli istituti inseriti nella classifica, tra cui 42 italiani. Nel confronto nazionale, l’Università di Firenze occupa il nono posto.

Il peso della produzione scientifica

Il risultato dell’ateneo è legato soprattutto all’andamento degli indicatori dedicati alla ricerca. Firenze ha migliorato il punteggio relativo agli articoli pubblicati sulle riviste Nature e Science, raggiungendo il primo posto assoluto tra gli atenei italiani per questo parametro.

È cresciuto anche l’indicatore che considera il numero dei ricercatori più citati a livello internazionale. I dati fanno riferimento agli studiosi selezionati dall’Institute for Scientific Information di Clarivate, uno degli elementi utilizzati per misurare l’impatto della produzione accademica.

La rettrice Alessandra Petrucci ha sottolineato che si tratta della conferma del posizionamento globale dell’ateneo per il quinto anno consecutivo. Secondo la rettrice, il risultato riflette la qualità e l’impatto della ricerca fiorentina in un contesto internazionale competitivo. L’obiettivo indicato è proseguire il lavoro per migliorare ulteriormente la reputazione accademica dell’università.

I criteri della classifica

L’Academic Ranking of World Universities viene pubblicata dal 2003 e prende in esame esclusivamente criteri quantitativi legati alla ricerca scientifica e ai riconoscimenti accademici. Tra gli elementi considerati figurano la presenza di studiosi influenti, il numero di articoli sulle riviste Nature e Science e la produttività accademica rapportata alle dimensioni dell’organico.

La graduatoria non utilizza indicatori basati su sondaggi d’opinione. Insieme al QS World University Rankings e al Times Higher Education World University Rankings, l’ARWU è una delle principali classifiche internazionali di riferimento per studenti, governi e istituzioni.