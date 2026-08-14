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M5S Sicilia a supporto sindaco Gela, in sit-in anche a Ferragosto contro il depotenziamento dell’ospedale

Redazione 1

M5S Sicilia a supporto sindaco Gela, in sit-in anche a Ferragosto contro il depotenziamento dell’ospedale

Ven, 14/08/2026 - 19:40

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“Il Movimento 5 Stelle Sicilia è al supporto della battaglia del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, dell’amministrazione comunale e dei consiglieri comunali che sono in sit-in, oramai da settimane e che anche il giorno di Ferragosto saranno davanti l’ospedale.

Il tema è quello del paventato depotenziamento dell’Ospedale Vittorio Emanuele che non possiamo assolutamente permettere”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola a proposito della protesta del sindaco di Gela nel Nisseno, in sit-in da diverse settimane per protestare contro il depotenziamento dell’ospedale della città del Golfo.

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