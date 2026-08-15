Sanità in Sicilia, continua la protesta per il potenziamento dell’ospedale di Gela

Ferragosto davanti all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta), per il sindaco gelese Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione comunale. E’ il sedicesimo giorno di protesta, per rivendicare un potenziamento del presidio ospedaliero. “Mi rivolgo alla premier Giorgia Meloni – dice il primo cittadino – non dimentichi che Gela è una città italiana e in estate conta oltre centomila residenti. Ci sono poi tutti i comuni del comprensorio che hanno come ospedale di riferimento proprio il “Vittorio Emanuele”. Non si può andare avanti con un pronto soccorso che nelle ore notturne ha un solo medico e con reparti del tutto carenti di personale”. (ANSA).