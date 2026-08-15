Etna, dopo una piccola tregua riprende l’attività eruttiva: allerta voli passa da arancione a rossa

Con uno dei più classici ‘stop and go’ l’Etna continua la sua attività eruttiva con una forte attività esplosiva sui crateri sommitali, che questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di Nord-Est con l’emissione di un’alta nube eruttiva, sospinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est . E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è salito al massimo livello passando da arancione a rosso. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, che era precipitato a valori bassi, è nettamente in risalita. (ANSA). (Foto di repertorio)