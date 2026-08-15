Cadavere trovato in strada allo Zen a Palermo, la vittima colpita con un giravite

Vito Genovese, trovato morto per strada allo Zen a Palermo stamattina, è stato colpito al volto con un oggetto contundente che i carabinieri stanno cercando. Forse un cacciavite. Una ferita che non avrebbe lasciato scampo alla vittima.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma secondo una prima ricostruzione pare che Genovese avesse sorpreso dei ladri che stavano rovistando in qualche box. delle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione e l’uomo sarebbe stato colpito al volto. Alcune persone sono state convocate in caserma per essere interrogate. (ANSA).