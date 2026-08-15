Rissa allo Zen a Palermo, i carabinieri trovano un cadavere in strada

La scorsa notte è scoppiata una rissa in via Costante Girardengo allo Zen di Palermo. I sanitari del 118 e i carabinieri intervenuti dopo una telefonata hanno trovato un uomo di 45 anni morto per strada. Sono in corso le indagini per accertare se il decesso sia legato alla lite.

La vittima si chiamava Vito Genovese, 45 anni. Sul luogo del ritrovamento in via Costante Girardengo è intervenuto il medico legale per stabilire le cause della morte, ancora non chiare. Si sta cercando di verificare se la rissa sia stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza della zona. (ANSA).