Armato di pezzi di vetro molestava i passanti in via Etnea, 35enne bloccato con il taser a Catania

Armato di pezzi di vetro molestava i passanti in via Etnea, urlando contro tutti. L’uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno consentito un intervento tempestivo e risolutivo degli agenti. I poliziotti della squadra volanti lo hanno individuato in Piazza Stesicoro e hanno proceduto al suo controllo. Il 35enne sembrava essersi calmato, instaurando in un primo momento un dialogo con gli agenti, cui ha spiegato di essere andato su tutte le furie a seguito di una lite con un amico. Tuttavia, improvvisamente, ha afferrato una bottiglia di vetro, mandandola in frantumi e minacciando con uno dei cocci i poliziotti intervenuti, ferendosi da solo ad una mano. Seguendo il protocollo operativo, i poliziotti gli hanno intimato di desistere, ma l’uomo si è scagliato contro di loro, rendendo necessario l’utilizzo del taser.Condotto negli uffici della Questura, dove è stato anche visitato dai sanitari per la ferita, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.