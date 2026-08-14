Santa Caterina. Pensiero d’affetto del sindaco per i 48 anni di ordinazione sacerdotale di padre Giovanni Spagnolo

SANTA CATERINA. In occasione del 48° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Padre Giovanni Spagnolo, l’Amministrazione Comunale ha inteso rivolgergli un pensiero di affetto, riconoscenza e gratitudine per la sua lunga testimonianza di fede e per il servizio che, con dedizione e umiltà, continua a svolgere.

Nato a Santa Caterina Villarmosa il 4 settembre 1951, Padre Giovanni ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e del prossimo, seguendo gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. Attualmente svolge il suo ministero presso il Convento dei Frati Cappuccini di Milano, impegnandosi quotidianamente nell’accoglienza e nell’aiuto alle persone più fragili.

“A lui – ha detto il sindaco – rivolgiamo i nostri più sinceri auguri, con l’auspicio che possa continuare a vivere il suo ministero con salute, serenità e gioia, sempre al servizio della Chiesa e del prossimo”.

In vista del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, l’Amministrazione Comunale auspica di poter festeggiare questo importante traguardo insieme a Padre Giovanni e alla comunità di Santa Caterina Villarmosa, con la speranza che ciò possa essere possibile.