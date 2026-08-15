Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: “Vicinanza a turisti e operatori a Catania, servirà cabina di regia”

«Voglio manifestare tutta la mia vicinanza ai turisti e anche a tutti gli operatori che in questo momento si stanno prodigando a Catania. Dovremmo fare una riflessione, nel momento in cui questa emergenza sarà superata, perché in fondo questa è un’emergenza che si ripete. Se da un lato dico ai turisti di difendere i propri diritti perché esistono delle regole europee che sono molto importanti, che si sono rafforzate proprio dopo il caso di un’eruzione che ci fu in Islanda nel 2010. Da quel momento in avanti quelle regole sono cambiate, quindi sono di grande tutela per i viaggiatori.

Da un’altra parte dico che occorrerà rafforzare quella collaborazione che c’è già tra la Protezione civile e tutte le realtà coinvolte: l’ENAC, gli aeroporti, i Comuni, le forze dell’ordine. So che le associazioni di categoria hanno anticipato anche una lettera che manderanno al Ministero del Turismo. Io sono pronto a lavorare per questa cabina di regia perché è evidente che in futuro dovremo essere più pronti di fronte a queste emergenze che alla fine non sono emergenze, perché in futuro alla prima cenere dovranno scattare delle procedure che dovremo aver già definito e quindi renderci immediatamente operativi per favorire non solo i turisti ma anche i nostri operatori, le nostre associazioni». Così il Ministro Gianmarco Mazzi ai microfoni di RTL 102.5