Gli scarti di produzione della bioraffineria di Gela saranno rigenerati e riutilizzati

Le terre esauste, scarto del ciclo produttivo della bioraffineria Eni di Gela (Caltanissetta), saranno rigenerate e riutilizzate, riducendo la produzione di rifiuti del sito industriale. E’ arrivato l’ok, anche dal Comune di Gela, al progetto per l’impianto previsto dalla multinazionale, nell’isola 5 dell’insediamento di contrada Piana del Signore. Attualmente, sia le terre esauste sia le acque acide vengono dirottate allo smaltimento. Gli uffici comunali del Suap, dopo le verifiche della documentazione tecnica, hanno riscontrato tutte le condizioni per il rilascio del provvedimento unico autorizzativo. Le carte progettuali sono state al vaglio inoltre degli uffici ministeriali competenti. (ANSA).