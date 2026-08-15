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Perde il controllo dell’auto e travolge un bambino amputandogli un piede: è gravissimo

Redazione 1

Perde il controllo dell’auto e travolge un bambino amputandogli un piede: è gravissimo

Sab, 15/08/2026 - 10:02

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Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell’auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata di venerdì 14 agosto. Il bimbo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso in elicottero all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Rimasti feriti in maniera più lieve anche un bimbo di 3 anni e un adulto.

Alla guida dell’auto si trovava una donna 66enne residente a Cerea, rimasta sotto shock dopo aver compreso la gravità dello schianto. Il piccolo è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico, ma la gravità delle lesioni ha impedito all’equipe medica di riattaccare il piede. Il bimbo ha riportato anche ferite di gravissima entità alla gamba colpita e una frattura del femore destro. Attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Borgo Trento. (TgCom24)

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