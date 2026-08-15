Scende l’allerta per l’Etna, riapertura scalo Catania prevista per le 14

Potrebbe riaprire alle 14 e non alle 15 come comunicato ieri dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, l’aeroporto Fontanarossa di Catania. L’anticipazione dipende dalla diminuzione dell’attività vulcanica e dalla minore quantità di cenere prodotta dall’Etna. Dal pomeriggio gradualmente il traffico potrebbe tornare alla normalità. A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da ‘red’ a ‘orange’, inoltre, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. (ANSA).