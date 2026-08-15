Assalto al bancomat nel Siracusano, ladri messi in fuga dalle forze dell’ordine

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamane intorno alle 2 davanti la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena a Belvedere, a pochi chilometri dal centro di Siracusa. I residenti sono stati svegliati da un boato. Ad essere preso di mira è stato lo sportello bancomat dell’istituto di credito. I ladri hanno tentato di portare via il denaro ma sono stati messi in fuga dall’immediato arrivo delle forze dell’ordine. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona potrà fornire elementi utili alle indagini. (ANSA).