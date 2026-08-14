Vallelunga, pulizia del paese. I chiarimenti del  Sindaco e assessore.

VALLELUNGA PRATAMENO – In un proprio comunicato così gli amministratori chiariscono per quanto riguarda la pulizia dell’abitato: “È dovere dell’Amministrazione comunale fornire aggiornamenti in merito alla situazione relativa alla pulizia del paese, soprattutto alla luce delle segnalazioni e delle immagini che, di tanto in tanto, vengono pubblicate sui canali social. Vogliamo innanzitutto chiarire un aspetto: né l’Amministrazione comunale né gli operai comunali hanno perso di vista l’obiettivo della pulizia del paese e della cura degli spazi verdi. L’attività di pulizia e manutenzione del territorio è proseguita regolarmente, secondo una programmazione precisa e compatibilmente con le risorse e il personale a disposizione. È doveroso ricordare che il Comune di Vallelunga dispone di un numero ben definito di operai e che, naturalmente, una squadra non può essere contemporaneamente presente in ogni angolo del paese, ogni giorno. La programmazione degli interventi comporta necessariamente delle priorità e dei tempi di intervento. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare alcuni fattori oggettivi: la natura fa il suo corso, così come purtroppo alcuni comportamenti incivili, come l’abbandono dei rifiuti o la mancanza di rispetto per gli spazi pubblici, senza quel minimo senso civico che dovrebbe appartenere a tutti. Per questo motivo, riteniamo doveroso, anche per garantire il diritto di replica, dare conto concretamente del lavoro svolto, documentando i luoghi e le aree che sono stati oggetto degli interventi degli operai comunali. A loro va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente, spesso lontano dai riflettori e in condizioni non sempre semplici. È comprensibile che una fotografia possa evidenziare una situazione di degrado e che un cittadino senta il dovere di segnalarla. Ma è altrettanto corretto ricordare che, accanto alle immagini dei luoghi nei quali la squadra non è ancora arrivata o che, purtroppo, vengono nuovamente sporcati poco dopo essere stati puliti, esistono numerosi interventi che testimoniano un lavoro costante, preciso e puntuale. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per mantenere il nostro paese pulito, accogliente e vivibile, ma questo obiettivo può essere raggiunto pienamente soltanto attraverso la collaborazione e il senso civico di tutta la comunità che si può tradurre anche spostando la propria autovettura parcheggiata davanti l’ingresso di casa per consentire la pulizia, cosa che non e’ per niente scontata. Un sentito, oltre che doveroso, ringraziamento va ai cittadini che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione, che facendo proprio il principio della responsabilità condivisa, contribuisce concretamente al miglioramento della pulizia del paese. A tutti coloro che provvedono con puntualità a mantenere pulita la zona antistante le proprie abitazioni va il nostro sincero apprezzamento: il loro impegno quotidiano rappresenta un importante contributo alla pulizia dell’intera comunità. Piuttosto che limitarsi a cercare gli spazi sporchi, fotografarli e procedere con le relative pubblicazioni sui social, sarebbe auspicabile che ciascuno di noi contribuisse concretamente, per quanto possibile, alla cura e al mantenimento del bene comune. La pulizia del luogo in cui viviamo è una responsabilità di tutti e si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti consapevoli e collaborativi. Il rispetto del paese è una responsabilità di tutti. (Il Sindaco Rosa Izzo L’ Assessore al verde pubblico Rosolino Gulino)