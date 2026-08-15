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Sedicenne muore dopo i festeggiamenti del Ferragosto a Sciacca, indagini in corso

Redazione

Sedicenne muore dopo i festeggiamenti del Ferragosto a Sciacca, indagini in corso

Sab, 15/08/2026 - 17:18

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Un sedicenne è morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. L’adolescente, durante la notte, è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici, per ore, hanno tentato le manovre di rianimazione. Poco dopo le 10, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Il ragazzo, residente a Misilmeri nel Palermitano, era in una casa di villeggiatura di Sciacca assieme alla fidanzata e altri amici. Stavano festeggiando il Ferragosto. Durante la notte, l’allarme: è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno intubato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso. Della ricostruzione della serata si stanno occupando i poliziotti del commissariato. Il pm di turno, che coordina l’inchiesta, ha disposto l’autopsia. Già sentita la fidanzata. I ragazzi avevano bevuto, ma la quantità d’alcol trovata nel sangue era minima. 

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