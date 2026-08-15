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Etna: attività esplosiva in calo, debole emissione cenere. Avviso per l’aviazione passa da rosso ad arancione

Redazione 3

Etna: attività esplosiva in calo, debole emissione cenere. Avviso per l’aviazione passa da rosso ad arancione

Sab, 15/08/2026 - 10:27

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È “in diminuzione l’attività esplosiva” sull’Etna che provoca una “debole emissione di cenere vulcanica” che ricade nell’area sommitale, ma “non produce alcuna nube eruttiva”. E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è sceso da rosso ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, è precipitato da valori alti a normali, segno di una fase di una ‘tregua’ o dell’avvio alla fine dell’ultima fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa. (ANSA). (Foto di repertorio)

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