Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: “Cinque piccole dosi invece di una massiccia”

(Adnkronos) – "Cinque piccole dosi anziché un'unica massiccia", è questo l'invito che Donald Trump fa alle famiglie che si apprestano a vaccinare i bambini. Una nuova soluzione che "pensiamo", spiega il presidente Usa, "servirà a prevenire l'autismo". "Penso che vedrete un'enorme differenza nel tasso di autismo, che è come un'epidemia", ha aggiunto durante il suo intervento del 24 agosto al Rose Garden della Casa Bianca.

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