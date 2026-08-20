Sinner, rischio forfait agli Us Open? Jannik rimanda la decisione

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Jannik Sinner salterà gli Us Open 2026? Con il passare dei giorni la decisione non arriva e le condizioni del tennista azzurro iniziano a preoccupare. Il numero 1 del mondo ha saltato il Masters 1000 di Cincinnati, a cui arrivava da finalista, a causa di un problema al ginocchio, preferendo preservarsi in vista dell'ultimo Slam della stagione, in cui lo scorso anno ha perso in finale contro Carlos Alcaraz, anche lui a rischio forfait a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona. Nei giorni scorsi Sinner è volato a Torino per sottoporsi a esami al JMedical, tornando poi ad allenarsi a Montecarlo. La condizione per partecipare agli Us Open è la completa guarigione del ginocchio: se Sinner non si sentirà al 100% non parteciperà allo Slam di New York. Questa, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è la condizione posta dall'azzurro per volare negli Stati Uniti. Al momento però i segnali non sembrano essere incoraggianti, a poco più di una settimana dall'inizio del torneo. I trattamenti hanno limitato il problema, ma non l'hanno fatto scomparire. L'infortunio è troppo recente e ancora si fa sentire, motivo per cui Sinner dovrà valutare attentamente i rischi. Nei prossimi giorni, in ogni caso, è attesa la decisione definitiva di Jannik, così come quella di Alcaraz.

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