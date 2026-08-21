Promozione. Il Serradifalco Calcio completa la batteria difensiva con una riconferma d’eccezione: Gabriel Pellegrino

Nel campionato di Promozione, il Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri sta ultimando la rosa della prima squadra. Tra gli ultimi innesti nel gruppo che sarà allenato da mister Gianfilippo Di Matteo c’è anche la riconferma di Gabriel Pellegrino. Difensore venezuelano parecchio versatile, il ragazzo la passata stagione ha dimostrato le proprie qualità, riuscendo a ritagliarsi il suo spazio e a mettersi in mostra.

Grinta, impegno e tanta voglia di crescere sono le caratteristiche che lo accompagnano quotidianamente, dentro e fuori dal campo. Un ragazzo che lavora, ascolta, impara e mette sempre gli interessi della squadra davanti a tutto. Insomma, una riconferma di qualità per un giocatore che, oltre ad essere conosciuto ed apprezzato nell’ambiente, ne conosce bene le dinamiche.