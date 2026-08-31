Notti di BCsicilia, il 2 settembre a Cefalù “La fiaba del Lavatoio”: un racconto sensoriale alla scoperta del fiume nascosto

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 2 settembre 2026, a Cefalù, l’iniziativa dedicata ai più piccoli dal titolo “La fiaba del Lavatoio: racconto sensoriale del fiume nascosto”. L’appuntamento è fissato alle ore 18,30 presso il Lavatoio Medievale, in via Vittorio Emanuele 57.Dopo i saluti istituzionali di Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, e di Antonio Franco, Assessore comunale alla Cultura, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, avrà inizio un’originale esperienza immersiva tra storia, memoria e tradizioni, pensata principalmente per i bambini. Attraverso un percorso narrativo e sensoriale, i più piccoli saranno accompagnati alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città. Storie, suoni, musica e movimento faranno rivivere le antiche atmosfere del Lavatoio Medievale e del fiume Cefalino, che ancora oggi scorre nascosto sotto le strade e gli edifici del centro storico, prima di raggiungere il mare. La fiaba diventerà così uno strumento per conoscere il passato, stimolare l’immaginazione e riscoprire il profondo legame tra l’acqua, la città e la vita quotidiana delle generazioni che nei secoli hanno frequentato questo luogo.I testi sono curati da Valentina Portera, la voce narrante sarà quella di Cinzia Matassa, con la partecipazione di Simona Testa e Anna Sorbera.L’iniziativa è promossa dalla Sede di BCsicilia di Cefalù, in collaborazione con il gruppo “I Sogni di Giufà” e l’Associazione culturale e musicale Santa Cecilia, con il patrocinio del Comune di Cefalù. Per informazioni: cefalu@bcsicilia.it – Tel. 320 6468568.