Mercati: ritornano gli acquisti, Brent sotto i 90 e in calo EssilorLuxottica

(Adnkronos) – Cresce l'ottimismo delle Borse, che sperano nell'avvicinamento fra Stati Uniti e Iran. Brent sotto i 90 dollari al barile. A Milano oggi il cda di Banco Bpm, mentre a Parigi è in calo EssilorLuxottica dopo la frattura tra Leonardo Maria Del Vecchio e l'ad del gruppo Francesco Milleri. Il punto con la vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese.

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