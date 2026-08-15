Grave 40enne avvolto dalle fiamme mentre stava preparando grigliata di Ferragosto

Un uomo sulla quarantina è rimasto gravemente ferito a Campo Bombarda, località Pietre Bianche, durante una grigliata di Ferragosto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato avvolto dalle fiamme e, nel tentativo di mettersi in salvo, è caduto, riportando gravi ustioni e traumi.

Il quarantenne, mentre si trovava sul pianale di un autocarro e maneggiava una tanica di combustibile, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo si è esteso in un attimo, coinvolgendo anche la struttura del mezzo pesante. Le sue condizioni sono parse da subito critiche, oltre alle severe ustioni riportate su gran parte del corpo, la caduta gli ha provocato traumi agli arti inferiori, con probabile frattura del femore.

A evitare conseguenze ancora più tragiche è stata la provvidenziale presenza di un’infermiera del 118 che si trovava casualmente sul posto fuori servizio. L’operatrice sanitaria è intervenuta immediatamente per stabilizzare il ferito prima dell’arrivo dell’ambulanza. Vista la gravità delle condizioni del ferito, s’è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per consentirne il trasferimento in ospedale.