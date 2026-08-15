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Centauro 35enne muore dopo aver perso il controllo della moto cadendo violentemente sull’asfalto

Redazione 1

Centauro 35enne muore dopo aver perso il controllo della moto cadendo violentemente sull’asfalto

Sab, 15/08/2026 - 21:18

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Giornata di Ferragosto segnata, purtroppo, da una tragedia a Nocera Superiore. Qui è deceduto un giovane di 35 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotonda di via Monte del Vesuvio.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull’asfalto, riportando un grave trauma alla testa.

Sul luogo in cui s’è consumato l’incidente sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di strapparlo alla morte si sono rivelati vani, per cui alla fine, non s’è potuto che constatarne l’avvenuto decesso. Da chiarire la dinamica dell’incidente, soprattutto a proposito delle possibili cause che potrebbero avergli fatto perdere il controllo della sua moto.

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