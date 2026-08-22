Gp Olanda, oggi le qualifiche – Diretta

(Adnkronos) – Si torna in pista a Zandovoort per le qualifiche ufficiali del Gp d'Olanda. Oggi, sabato 22 agosto, i piloti vanno a caccia della pole position nella dodicesima prova del mondiale di F1. Nella sprint, disputata a mezzogiorno, vittoria per il pilota inglese della Mercedes George Russell, davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e alla McLaren del connazionale Lando Norris. Quarta piazza per il leader iridato Kimi Antonelli che, al volante della Mercedes, si lascia alle spalle l'australiano della McLaren Oscar Piastri, l'olandese della Red Bull Max Verstappen e l'inglese della Ferrari Lewis Hamilton. Dopo l'Olanda il circus della F1 approderà in Italia a Monza nel fine settimana dal 4 al 6 settembre.
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di Redazione 3 Lun, 21/09/2026 - 08:27