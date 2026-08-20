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Palermo, bimba morta per difterite: Procura apre inchiesta e dispone autopsia

Redazione

Palermo, bimba morta per difterite: Procura apre inchiesta e dispone autopsia

Gio, 20/08/2026 - 19:53

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La Procura di PALERMO, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto una inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. E’ stato l’ospedale Civico di PALERMO, dove la piccola è morta, a segnalare la vicenda alla Procura. La Procura disporrà l’autopsia sul corpicino che verrà eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. I carabinieri hanno già acquisito le cartelle cliniche per ricostruire l’accaduto.

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