Disastro aereo in Kenya, tra i morti anche José Alberto Suarez: chi era il top manager della tv

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C'è anche José Alberto Suárez, presidente e general manager delle emittenti Telemundo di Orlando, Tampa e Fort Myers-Naples (Florida), tra i morti nell'incidente in elicottero verificatosi ieri in Kenya. Suárez aveva 55 anni e la sua morte è stata confermata da NBCUniversal, proprietaria delle emittenti locali che la vittima dirigeva. Secondo NBC Miami, Suárez era infatti uno deiquattro cittadini americani rimasti uccisi nello schianto avvenuto nella contea di Samburu, nel nord-est del Paese africano.

Tutte le sette persone a bordo

, compreso il pilota, sono decedute, come riportato anche da NBC News. In un memo inviato ai dipendenti, Cesar Conde, presidente di NBCUniversal News Group, Valari Staab, presidente di NBCU Local, e José Cancela, presidente del gruppo delle emittenti Telemundo, hanno scritto: “Siamo profondamente addolorati nel condividere la tragica notizia che José Suárez, presidente e general manager delle stazioni Telemundo di Orlando, Tampa e Fort Myers, è rimasto ucciso in un incidente in elicottero in Kenya. José era un leader profondamente rispettato e un amico e collega amato in tutta NBCU Local e NBCU News Group”. Il messaggio prosegue: “José era un collega eccezionale e un mentore per molti. Aveva a cuore i suoi team, le comunità che servivano e il ruolo essenziale che le nostre stazioni svolgono nella vita delle persone. Portava energia, umorismo, calore e un forte senso di missione nel suo lavoro, e il suo impatto andava ben oltre le emittenti che guidava. La rapidità e le circostanze della sua scomparsa rendono questa perdita particolarmente difficile da comprendere. I nostri pensieri sono con i suoi cari e con tutti i colleghi e amici di NBCUniversal che stanno affrontando questo dolore. Condivideremo presto come onoreremo la vita e l’eredità di José”. Suárez aveva lavorato per NBCUniversal per oltre vent’anni, ricoprendo ruoli di leadership nelle stazioni di San Antonio, Sacramento, Fresno, Salt Lake City e Las Vegas. Più recentemente guidava Telemundo 31 (Orlando), Telemundo 49 (Tampa) e Telemundo Fort Myers-Naples. Prima di diventare general manager, era stato direttore dei servizi creativi e della programmazione per WTVJ, l’emittente NBC di Miami. In precedenza aveva ricoperto ruoli nel digitale per NBC 6 Miami e Telemundo 51. Prima di entrare in NBCU aveva lavorato come giornalista e conduttore in Florida, Ohio e Texas. Dal 1998 era membro della National Association of Hispanic Journalists. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto numerosi riconoscimenti.

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