Bologna, incendio in palazzo di quattro piani: 7 adulti e due bambini in ospedale

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Fiamme ieri sera in un condominio di Bologna, a Castel Maggiore, con 9 persone finite in ospedale. Intorno alle 22.50 di ieri, infatti, carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile Bologna sono intervenuti per un incendio in un palazzo di quattro piani. Sette adulti e due bambini sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati rispettivamente all'ospedale Maggiore, al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e all'ospedale di Bentivoglio. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con otto squadre. Accertamenti sono in corso per capire la natura delle fiamme, che si sarebbero sviluppate dai locali adibiti a cantine.

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