Allerta temporali, due escursionisti uccisi da fulmini in un giorno

Dopo il caldo e la siccità, arriva il maltempo. Come annunciato nei giorni scorsi, la perturbazione scesa da nord ha portato un netto calo delle temperature nelle città alle prese con l’afa. Di pari passo, però, la grande quantità di energia termica e di umidità accumulata nelle settimane scorse sta favorendo temporali e rovesci, in molti casi accompagnati da fulmini. Come quelli che hanno ucciso due escursionisti e tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della costa livornese, dove ne sono caduti ben 21 mila in sole sei ore. Mentre è già scattata l’allerta meteo in Campania e Liguria. L’anticiclone subtropicale, che ha portato a picchi di 45°C nelle zone interne della Sardegna e oltre i 40 in diverse città, da Terni a Firenze, è stato ridimensionato dal passaggio temporalesco che ha interessato soprattutto il Nord-Est, il Levante ligure e l’alta Toscana, con rovesci che domani scenderanno verso Sud, accompagnati da possibili grandinate. Le due vittime del maltempo, entrambe colpite da fulmini, sono Un turista americano di 30 anni che è stato raggiunto dalla scarica elettricha mentre si stava avventurando, in una zona vietata, sulle pendici dell’Etna, che continua a eruttare. In Alto Adige, sul Piz Starlex, nella Val Monastero, a perdere la vita è stato invece un escursionista 42enne che risiedeva nella vicina Tubre: disperso da domenica, è stato colpito durante la discesa, a 2.600 metri di quota. Un albero spezzato in due da un fulmine si è invece abattutto a Firenze, in viale Machiavelli, e l’arteria di scorrimento è stata chiusa per permetterne la rimozione. Notte di super lavoro, quella di ieri, anche per i vigili del fuoco di Cremona, a causa di una tromba d’aria che ha scoperchiato tetti, divelto cartelli e sradicato pali dell’illuminazione, provocando diversi blackout e difficoltà alla viabilità, a causa di alberi e rami caduti. La Protezione civile regionale ha già emanato un’allerta meteo gialla valida fino alle 14 di domani sulla Campania, dove sono previsti rovesci improvvisi, con possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini. L’emergenza maltempo ha preso il posto dell’emergenza caldo. Nessuna delle 27 grandi città monitorate dal bollettino del ministero della Salute prevede un bollino rosso per l’afa da qui a mercoledì. Martedì i bollini gialli saranno 7 (Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Rieti e Roma), tutte le altre città in verde. Mercoledì le città in giallo saranno 16 (si aggiungono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo), mentre Rieti e Roma torneranno a livello arancione, indice di rischio per anziani, malati e bambini piccoli. Proseguono però gli incendi. Il rogo divampato tra Amaro e Tolmezzo, in Carnia, lo scorso 7 agosto a causa di un fulmine ad alta quota, ha distrutto quasi 500 ettari e da dieci giorni tiene impegnati centinaia di uomini. Sono quattro i fronti più importanti dei roghi che stanno interessando l’Abruzzo, dove la battaglia contro le fiamme continua con sette mezzi aerei sul campo. Allerta rossa per rischio incendi domani nelle province di Palermo e Messina. È invece sotto controllo il rogo che da una settimana interessa i boschi del Cermis, in provincia di Trento. “Gli incendi che continuano a imperversare” preoccupano anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che sui social assicura: “La solidarietà europea è in pieno svolgimento”. L’Ue sta supportando, attraverso il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea Copernicus, la mappatura satellitare per gli incendi boschivi in Belgio, Spagna, Grecia, Germania, Montenegro, Albania, Francia e Italia, fornendo mappe rapide per aiutare le autorità a organizzare la risposta.